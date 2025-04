Deslizamento de terra no Peru causa duas mortes Lagoa glacial transborda e desencadeia tragédia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h45 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h45 ) twitter

Deslizamento de terra deixa dois mortos no Peru

Duas pessoas morreram em um deslizamento de terra no Peru. O incidente ocorreu quando uma lagoa glacial no topo de uma montanha transbordou, arrastando terra, pedras e lama. Centenas de moradores do vale foram surpreendidos pelo deslizamento. As autoridades locais alertam que existem cerca de 160 lagoas com risco de colapso na região.

Assista em vídeo - Deslizamento de terra deixa dois mortos no Peru

