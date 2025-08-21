Detenção de Gato Preto após acidente com carro de luxo em SP

A Polícia Militar de São Paulo divulgou imagens da câmera corporal de um policial durante a abordagem ao influenciador digital Samuel Santana, conhecido como Gato Preto. Ele foi detido após causar um acidente com um carro de luxo e ser encontrado em um apartamento sem roupas na companhia de duas mulheres.
Durante a abordagem, os policiais explicaram a necessidade de levá-lo à delegacia devido à evasão do local do acidente, que envolveu uma vítima. Para preservar sua privacidade, o policial cobriu parte da câmera enquanto Gato Preto estava nu, mencionando que as imagens poderiam ser solicitadas pelo Ministério Público.