É possível envelhecer com a memória afiada? Descubra! Especialista explica quando o esquecimento não é normal e merece atenção Fala Brasil|Do R7 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 )

O Fala Brasil traz Paolo Pellegrini, de 75 anos, para mostrar como a memória dos idosos permanece ativa Reprodução/ RECORD

Com o passar dos anos, o corpo muda, mas será que é possível envelhecer com a memória afiada? O Fala Brasil foi buscar uma explicação e entender qual é o segredo para manter a mente saudável.

Paolo Pellegrini, de 75 anos, é dono de duas bancas de jornal, gosta de ler e conversar, mas confessa que, de vez em quando, esquece de tomar o remédio. As lembranças do passado continuam vivas em sua mente e ele lembra até hoje o nome dos amigos de infância, Pedrinho e Teresinha, e também como era a construção da casa onde cresceu.

“O portão era baixo. Tinha um corredor que levava para o quintal nos fundos e dentro da casa tinha uma cozinha boa e uma sala de jantar”, disse Paolo, ao detalhar os poucos cômodos da casa onde viveu na infância.

Muita gente acredita que se as lembranças do passado estão tinindo na cabeça é sinal de que a memória está ótima. Esse repertório antigo é um ótimo sinal, mas a referência para uma boa memória não é só isso.

‌



A memória considerada “boa” aos 20 anos de idade, é diferente daquela de quem já está na casa dos 70. Assim como o desempenho físico, o desenvolvimento da mente muda com o tempo. Existe uma diferença entre o esquecimento comum e aquele que pode ditar o problema. Ter um apagão é algo que pode acontecer, mas esquecer o tempo todo é algo que deve acender um alerta.

“É importante que saber também o que fez há poucas horas, dias e meses. Conseguir articular mais do passado e também memórias mais recentes. Não é normal perder rendimento, ou normal repetir várias vezes a mesma coisa, e nem se perder em locais conhecidos”, esclareceu o médico neurologista Leandro Telles.

‌



O envelhecimento do cérebro e as doenças degenerativas, como o Alzheimer, são causas importantes de problemas de memória em idosos, mas não são as únicas. O especialista reforça que a baixa quantidade de hormônios tireoidianos, a falta de vitamina B12, infecções, traumas na cabeça e até mesmo a depressão, podem levar pessoas com mais idade a se esquecer dos afazeres e de outros fatores com frequência.

É fundamental procurar um médico ao perceber que está se esquecendo demais. Se não for o caso, continue cuidando dessa capacidade incrível que é memorizar e muita gente conhece o segredo para isso, que podem ir de atividades manuais como fazer crochê até cuidados essenciais como se alimentar bem e ter uma boa noite de sono.

‌



Confira a reportagem completa:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.