Edu Guedes passa por cirurgia após diagnóstico de câncer no pâncreas Apresentador enfrenta desafios após procedimento cirúrgico Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h14 )

Edu Guedes é diagnosticado com câncer de pâncreas e passa por cirurgia

O apresentador Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de seis horas após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. Ele ficará sob observação médica por sete dias. Em uma declaração, Edu Guedes mencionou que vê essa fase como um recomeço.

Assista ao vídeo - Edu Guedes é diagnosticado com câncer de pâncreas e passa por cirurgia

