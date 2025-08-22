Empresário morre após voo; trombose pode ter se desenvolvido Condição agravada por voos longos destaca importância da prevenção Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h47 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h47 ) twitter

Empresário morre de embolia pulmonar; trombose pode ter sido desenvolvida no avião

Um empresário morreu em São Paulo devido a complicações de uma embolia pulmonar após retornar de uma viagem ao Chile com a família. Ele começou a sentir dor na panturrilha e desmaiou durante um jogo de futebol, sendo diagnosticado com trombose venosa profunda na perna e coágulo migrando para o pulmão. Sua esposa relatou sintomas como mal-estar e cansaço antes do diagnóstico final.

A trombose venosa profunda, associada a voos longos, ocorre devido à falta de movimentação e pressurização da aeronave, que podem contribuir para a formação de coágulos. Especialistas recomendam levantar-se regularmente durante o voo, mover pés e pernas enquanto sentado, manter-se hidratado e usar roupas confortáveis ou meias de compressão para reduzir riscos. Sintomas como dor ou inchaço nas pernas após um voo devem ser avaliados por um médico.

A condição é associada a voos longos e pode ser prevenida com movimentação frequente durante as viagens aéreas

