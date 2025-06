Entenda o que causou a morte de Juliana Marins em trilha na Indonésia Autópsia revela hemorragia interna e múltiplas fraturas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h26 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h26 ) twitter

Entenda o que causou a morte de Juliana Marins em trilha na Indonésia

Juliana Marins, publicitária brasileira, morreu devido a uma hemorragia interna após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. A autópsia mostrou fraturas no ombro, coluna e coxa causadas por um forte impacto nas costas.

O corpo foi encontrado a 650 metros de profundidade, indicando múltiplas quedas. O exame descartou hipotermia como causa da morte por não haver ferimentos nos dedos. Devido à falta de médicos legistas locais, a autópsia foi realizada em Bali.

O resgate durou 15 horas em condições adversas; alpinistas dormiram no penhasco para evitar novas quedas. O presidente Lula contatou o pai de Juliana na Indonésia e garantiu apoio do Ministério das Relações Exteriores para o translado do corpo ao Brasil.

