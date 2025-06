Pai de Juliana Marins acompanha traslado do corpo da brasileira na Indonésia

O pai de Juliana Marins está na Indonésia para acompanhar o traslado do corpo dela ao Brasil. Juliana caiu em um penhasco enquanto fazia trilha em um vulcão. O resgate, que durou 15 horas, contou com alpinistas voluntários que usaram cordas para chegar ao local. Após resgatar o corpo, os alpinistas enfrentaram uma caminhada de cinco horas até a entrada do Monte Rinjane. A prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias e se comprometeu a arcar com os custos do traslado. A família agradeceu aos voluntários, mas levantou questões sobre suposta negligência no resgate.



