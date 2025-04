Escalada de tarifas entre EUA e China afeta mercados globais Trump destaca amizade com Xi Jinping em meio a tensões comerciais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsas abrem em queda com sequência da “guerra de tarifas” entre EUA e China

As bolsas globais registraram queda após novos desdobramentos na disputa tarifária entre Estados Unidos e China. Washington decidiu aplicar tarifas de 145% sobre produtos chineses, enquanto Pequim respondeu com tarifas de 125% sobre produtos americanos.

Apesar das tensões, o presidente Donald Trump expressou otimismo em relação a um possível acordo com a China, mencionando sua amizade com o presidente Xi Jinping.

Os mercados internacionais reagiram negativamente, com quedas registradas nas bolsas asiáticas e europeias. A instabilidade reflete as incertezas em torno das negociações comerciais entre as duas potências econômicas.

Assista em vídeo - Bolsas abrem em queda com sequência da “guerra de tarifas” entre EUA e China

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!