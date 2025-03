Estados Unidos matam líderes rebeldes Houthis em ação militar no Iêmen Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/03/2025 - 11h52 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Casa Branca confirmou que uma ofensiva militar americana contra os rebeldes Houthis no Iêmen resultou na morte de diversos líderes importantes para o grupo. A ação, realizada em Sanaã e outros redutos, é a primeira grande operação militar dos EUA desde o retorno de Donald Trump à presidência. Estima-se que mais de 50 pessoas morreram nos ataques. Em resposta, os houthis afirmaram ter atacado porta-aviões americanos no Mar Vermelho. Trump acusou o grupo de pirataria e terrorismo em suas redes sociais, destacando seus vínculos com o Irã e organizações como Hamas e Hezbollah.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro