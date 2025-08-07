Estudante é agredido por grupo punk em São Caetano do Sul

Um estudante de 19 anos foi agredido por um grupo punk em São Caetano do Sul.
O conflito começou online entre alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A vítima está internada na UTI, mas sem lesões graves; os agressores foram identificados.
A Secretaria da Educação ofereceu apoio psicológico à vítima e comunidade escolar.
Um estudante de 19 anos foi violentamente agredido por um grupo que se identifica como punk em uma praça de São Caetano do Sul. O conflito teve início na internet entre alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e resultou em uma agressão física capturada por câmeras de segurança. A vítima está internada na UTI, mas sem lesões graves.
Os agressores foram identificados como Giovana Medeiros, de 19 anos, Felipe Henrique da Silva, de 25 anos, e um menor de idade. Giovana portava uma faca, enquanto os outros dois carregavam bastões de metal. Todos admitiram participação no ataque.
A polícia está analisando as imagens para identificar outros possíveis envolvidos. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está oferecendo apoio à vítima e sua família, além de assistência psicológica à comunidade escolar.
Veja também
Presidente brasileiro busca aliança entre membros dos BRICS
Fala Brasil playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!