Estudante é agredido por grupo punk em São Caetano do Sul

RESUMO DA NOTÍCIA Um estudante de 19 anos foi agredido por um grupo punk em São Caetano do Sul.

O conflito começou online entre alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A vítima está internada na UTI, mas sem lesões graves; os agressores foram identificados.

A Secretaria da Educação ofereceu apoio psicológico à vítima e comunidade escolar.

Um estudante de 19 anos foi violentamente agredido por um grupo que se identifica como punk em uma praça de São Caetano do Sul. O conflito teve início na internet entre alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e resultou em uma agressão física capturada por câmeras de segurança. A vítima está internada na UTI, mas sem lesões graves.

Os agressores foram identificados como Giovana Medeiros, de 19 anos, Felipe Henrique da Silva, de 25 anos, e um menor de idade. Giovana portava uma faca, enquanto os outros dois carregavam bastões de metal. Todos admitiram participação no ataque.

A polícia está analisando as imagens para identificar outros possíveis envolvidos. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está oferecendo apoio à vítima e sua família, além de assistência psicológica à comunidade escolar.

