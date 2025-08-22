Logo R7.com
Estudante é picada por escorpião em loja de shopping no DF

Incidente ocorreu em provador de loja de grife

Uma estudante de arquitetura foi picada por um escorpião enquanto experimentava roupas em um provador de uma loja de grife em um shopping no Distrito Federal. A jovem, de 20 anos, sentiu dor intensa e encontrou o animal em sua perna. Ela foi hospitalizada, mas seu estado não é grave. O shopping lamentou o ocorrido e afirmou seguir protocolos rigorosos de dedetização para evitar incidentes semelhantes.

Assista ao vídeo - Estudante de arquitetura é picada por escorpião em provador de loja no DF

