Estudo destaca benefícios nutricionais da batata-doce Pesquisa aponta alta concentração de vitamina A e fibras no alimento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h00

Boa Notícia: Estudo mostra que batata-doce é rica em vitamina A e fibras

Uma pesquisa realizada pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos indica que a batata-doce cozida é uma fonte rica de vitamina A, oferecendo mais de mil microgramas por unidade média, o que supera em 400% a recomendação diária para adultos. Além disso, o alimento é reconhecido por suas fibras, que aumentam a sensação de saciedade e auxiliam na digestão.

A vitamina A é essencial para a saúde dos olhos e do sistema imunológico, enquanto as fibras presentes na batata-doce são mais eficazes que as da batata inglesa. A versatilidade do alimento permite que ele seja preparado de diversas formas, como purê, frita ou assada. Para uma refeição equilibrada, é sugerido combinar a batata-doce com proteínas.

Especialistas recomendam a diversificação dos alimentos para garantir uma dieta saudável e equilibrada. A batata-doce, com suas propriedades nutricionais, pode ser uma excelente opção para quem busca combinar sabor e saúde em suas refeições.

