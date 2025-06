EUA monitoram redes sociais para concessão de visto estudantil Candidatos devem manter perfis públicos para análise do governo americano Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 13h34 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h34 ) twitter

EUA monitoram redes sociais para concessão de visto de estudantes

O governo dos Estados Unidos vai monitorar as redes sociais de quem solicitar visto de estudante, segundo a Embaixada dos EUA no Brasil. Os candidatos devem manter seus perfis abertos para que as autoridades possam verificar se o conteúdo postado está alinhado com o propósito declarado no pedido de visto. Publicações que sugiram domínio do inglês ou intenção de imigração irregular podem levar à negação do visto.

A medida afeta apenas as categorias de visto, voltadas a estudantes e intercambistas, sem mudanças nos vistos de turismo, trabalho e residência. A embaixada informou que os consulados americanos no Brasil retomarão em breve o agendamento de entrevistas para esses tipos de visto, suspensas desde maio.

