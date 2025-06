Elizabete Arrabaça teria matado filha e nora por dinheiro

Novos depoimentos complicam o caso de Elizabete Arrabaça, suspeita de envenenar sua filha, Nathalia Garnica, e sua nora, Larissa Rodrigues. Eveline, irmã de Elizabete, disse à polícia que ela tem uma dívida de R$ 320 mil devido a um vício em jogos, e relatou o pedido da irmã para que comprasse sua parte na herança. As vítimas foram envenenadas com chumbinho. Luiz Antonio Garnica, filho de Elizabete e também investigado, acredita que a mãe planejou as mortes.



