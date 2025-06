EUA utilizam bombas de bunker em ataque a usina nuclear no Irã Pentágono divulga imagens revelando impacto das bombas em Fordow Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EUA divulgam vídeo de testes com bomba destruidora de bunkers usada em instalação nuclear do Irã

As Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram detalhes sobre o uso de bombas detonadoras de bunkers em ataques a instalações nucleares no Irã. O Pentágono revelou imagens que mostram o impacto dessas armas poderosas, utilizadas na usina nuclear de Fordow. Cada bomba pesa 14 toneladas e pode penetrar até 60 metros de profundidade antes de explodir. No total, foram empregadas 12 bombas na operação.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, minimizou um relatório preliminar da Agência de Inteligência que indicava um impacto limitado das ações. Ele afirmou que as informações foram vazadas por motivos políticos. O presidente Donald Trump também reagiu ao vazamento, atribuindo-o a opositores políticos e sugerindo que deveriam enfrentar consequências legais.

Assista ao vídeo - EUA divulgam vídeo de testes com bomba destruidora de bunkers usada em instalação nuclear do Irã

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!