Exames periciais do caso Vitória devem ser divulgados até quarta-feira (19)

Resultado de perícia que analisa se sangue no carro de Maicol é de Vitória sai até quarta (19)

A investigação sobre a morte de Vitória Regina de Souza avança com a expectativa de que os exames periciais sejam divulgados até quarta-feira (19). A polícia procura identificar a origem do sangue encontrado no porta-malas do veículo de Maicol dos Santos, principal suspeito, e na residência onde a jovem teria sido mantida em cativeiro.

Vitória foi sequestrada em 27 de fevereiro e, segundo a investigação, permaneceu por dois dias no cativeiro, onde foi abusada sexualmente e assassinada. Seu corpo foi encontrado em uma área de mata em Cajamar, cinco dias após o crime, por um cão da Polícia Civil. Além disso, foram descobertas pesquisas comprometedoras no celular de Maicol, incluindo métodos de violência, fortalecendo o inquérito policial.

