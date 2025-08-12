Explosão em fábrica de explosivos em Quatro Barras deixa mortos

Uma explosão ocorreu às 5h45 da manhã em uma fábrica de explosivos localizada em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. O incidente resultou na morte de duas pessoas e no desaparecimento de outras oito. A detonação foi ouvida em cinco cidades próximas, incluindo Curitiba. Equipes do corpo de bombeiros foram mobilizadas para realizar buscas nos escombros do galpão afetado pela explosão. A operação está sendo coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, com esforços concentrados nas margens da BR-116 para localizar as vítimas desaparecidas.
Veja também
Itamaraty vê cancelamento de reunião como atitude do governo Trump para evitar negociações
Fala Brasil playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!