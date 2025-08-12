Logo R7.com
Fala Brasil

Explosão em fábrica de explosivos em Quatro Barras deixa mortos

Detonação na região metropolitana de Curitiba resulta em duas mortes e oito desaparecidos

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Uma explosão ocorreu às 5h45 da manhã em uma fábrica de explosivos localizada em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. O incidente resultou na morte de duas pessoas e no desaparecimento de outras oito. A detonação foi ouvida em cinco cidades próximas, incluindo Curitiba. Equipes do corpo de bombeiros foram mobilizadas para realizar buscas nos escombros do galpão afetado pela explosão. A operação está sendo coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, com esforços concentrados nas margens da BR-116 para localizar as vítimas desaparecidas.

