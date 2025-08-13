Explosão em fábrica de explosivos mata nove pessoas no Paraná Incidente em Quatro Barras também deixou sete feridos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 12h27 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Explosão em fábrica de explosivos em Quatro Barras, Paraná, mata nove pessoas.

Sete feridos e danos em oito cidades vizinhas foram registrados.

A explosão aconteceu em uma sala de 25 metros quadrados, ao amanhecer.

Empresa INAEX, que fabrica explosivos há mais de 50 anos, está prestando assistência e cooperando com as investigações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, próxima a Curitiba, resultou na morte de nove pessoas e feriu outras sete. Antes das buscas por desaparecidos começarem, o esquadrão antibombas realizou uma varredura no local para garantir a segurança.

A explosão ocorreu por volta das seis da manhã em uma sala de 25 metros quadrados. O impacto foi sentido em oito cidades vizinhas, causando danos como vidros quebrados nas residências próximas.

Veja também

‌



A expectativa é que o produto chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Boa Notícia: Colírio que corrige visão de perto é aprovado nos EUA SP: homem é resgatado após ser jogado no rio Tamanduateí Operação em São Paulo resulta na prisão de 17 pessoas por invasão a condomínios de luxo Motorista toma arma e atira em suspeito durante assalto; veja vídeo Lula libera R$ 30 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifaço Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cafeína usada no tráfico de drogas Relatório dos EUA aponta piora dos direitos humanos no Brasil Chuva de meteoros ilumina céu da Turquia Explosão em fábrica de explosivos deixa nove mortos no Paraná Operação contra golpe do falso consórcio prende suspeitos em nove estados Secretário do Tesouro dos EUA cancela reunião com Haddad Desaparecimento de quatro homens no Paraná completa uma semana Garoto do Piauí de 3 anos se torna membro da sociedade dos superdotados Casal reage a assalto e é baleado na Grande São Paulo Tetraplégico recebe bolsa de estudo e sonha com nova vida profissional Explosão em fábrica de explosivos deixa mortos e desaparecidos na Grande Curitiba Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pelo fim da guerra Motorista de aplicativo é esfaqueado durante tentativa de roubo Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação do Ministério Público CT do Palmeiras é alvo de ataque com fogos de artifício em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!