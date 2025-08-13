Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Explosão em fábrica de explosivos mata nove pessoas no Paraná

Incidente em Quatro Barras também deixou sete feridos

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Explosão em fábrica de explosivos em Quatro Barras, Paraná, mata nove pessoas.
  • Sete feridos e danos em oito cidades vizinhas foram registrados.
  • A explosão aconteceu em uma sala de 25 metros quadrados, ao amanhecer.
  • Empresa INAEX, que fabrica explosivos há mais de 50 anos, está prestando assistência e cooperando com as investigações.

 

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, próxima a Curitiba, resultou na morte de nove pessoas e feriu outras sete. Antes das buscas por desaparecidos começarem, o esquadrão antibombas realizou uma varredura no local para garantir a segurança.

A explosão ocorreu por volta das seis da manhã em uma sala de 25 metros quadrados. O impacto foi sentido em oito cidades vizinhas, causando danos como vidros quebrados nas residências próximas.

Veja também


A expectativa é que o produto chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.