Explosão em fábrica de explosivos mata nove pessoas no Paraná

Explosão em fábrica de explosivos em Quatro Barras, Paraná, mata nove pessoas.
Sete feridos e danos em oito cidades vizinhas foram registrados.
A explosão aconteceu em uma sala de 25 metros quadrados, ao amanhecer.
Empresa INAEX, que fabrica explosivos há mais de 50 anos, está prestando assistência e cooperando com as investigações.
Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, próxima a Curitiba, resultou na morte de nove pessoas e feriu outras sete. Antes das buscas por desaparecidos começarem, o esquadrão antibombas realizou uma varredura no local para garantir a segurança.
A explosão ocorreu por volta das seis da manhã em uma sala de 25 metros quadrados. O impacto foi sentido em oito cidades vizinhas, causando danos como vidros quebrados nas residências próximas.
