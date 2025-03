Explosão em terminal de São Paulo mobiliza Gate e esquadrão antibombas Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h38 ) twitter

O Grupo de Ações Táticas Especiais e o esquadrão antibombas estão em um terminal de São Paulo, nesta quarta (12). Uma bomba chegou a explodir no local. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que um homem de capuz mexe em uma sacola, deixa o material no local e vai embora. Outra câmera mostra o momento em que um artefato explode e as pessoas assustam enquanto estão aguardando o transporte público.

