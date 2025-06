Fala Esporte: Brasil estreia com empate sem gols sob o comando de Carlo Ancelotti

A Seleção brasileira empatou sem gols com o Equador na estreia de Carlo Ancelotti como técnico. No segundo tempo, Casemiro teve a melhor chance de gol para o Brasil, mas o goleiro adversário defendeu. O próximo jogo será contra o Paraguai na Neo Química Arena em São Paulo .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!