Fala Esporte : Corinthians goleia Botafogo em Ribeirão Preto e consolida recuperação no Paulistão No clássico do dia, o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0 mesmo no Morumbis

O Corinthians foi até Ribeirão Preto, goleou o Botafogo por 4 a 1 e consolidou a recuperação no Campeonato Paulista. O time comandado por António Oliveira chegou a 9 pontos e agora luta pela classificação para as quartas de final. No clássico do dia, o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0 mesmo no Morumbis.