Fala Esporte: Abel Ferreira vai ficar no Palmeiras e ganhar aumento O técnico mais vitorioso da história do clube renovou o contrato até dezembro de 2025

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Paulistão 2024 nem começou e o palmeirense já está comemorando. O técnico Abel Ferreira vai ficar no Palmeiras e ganhar um aumento. O técnico mais vitorioso da história do clube renovou o contrato até dezembro de 2025. Veja também: Corinthians enfrenta o Guarani na rodada inicial do Paulistão 2024.