Fala Esporte: Após dez rodadas, Verdão é o único invicto do campeonato paulista

Após dez rodadas, o Palmeiras é o único invicto do campeonato paulista. Ontem (28), a vítima foi a Lusa, que lutou bravamente, mas quando teve um jogador expulso, não resistiu ao atual bi-campeão. Veja também: São Paulo termina com jejum de quatro jogos sem vitórias no Paulistão e assume a liderança do grupo D.