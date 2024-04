Alto contraste

Segunda-feira é dia de mostrar os gols do Paulistão 2024, no Fala Esporte. O primeiro clássico do ano na tela da RECORD deu Palmeiras. O Verdão venceu o Santos do Allianz Parque, no último jogo do estádio, que agora vai passar por uma manutenção no gramado sintético. Veja também: São Paulo e Corinthians se enfrentam amanhã (30).