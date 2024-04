Fala Esporte: Confira os preparativos para o Paulistão 2024 A RECORD mostra todas as emoções do campeonato a partir do dia 21 de janeiro

Está chegando a hora do Paulistão 2024 e os times já estão nos preparativos para o campeonato estadual mais importante do Brasil. A RECORD mostra todas as emoções do campeonato a partir do dia 21 de janeiro. Será que os torcedores estão contentes com os novos elencos dos times? Será que já conhecem as novas contratações?