Fala Esporte : Corinthians desiste de contratar Gabigol O salário que ele recebe no rubro-negro é muito diferente da realidade do timão

O Corinthians desistiu da contratação de Gabigol. A multa para tirar o jogador do Flamengo é muito alta, isso sem falar no salário que ele recebe no rubro-negro - muito diferente da realidade do timão. O Corinthians deve ir ao mercado para tentar outro atacante.