Corinthians feminino é eleito terceiro melhor time do mundo Na lista feita pela Federação Internacional de História do Futebol, o Corinthians só ficou atrás do Barcelona

O Corinthians foi eleito o terceiro melhor time do mundo. No ano passado o time teve mais títulos do que derrotas: foram quatro taças e apenas três jogos perdidos. Na lista feita pela Federação Internacional de História do Futebol, o Corinthians só ficou atrás do Barcelona e do Lyon, da França.