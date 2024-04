Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na décima rodada do Paulistão, o Corinthians complicou sua classificação. O timão perdeu para a Ponte Preta, tomou um gol aos cinco minutos, criou 26 finalizações, mas não conseguiu nem empatar e agora está na lanterna do grupo C, com 10 pontos.