Fala Esporte: Corinthians se prepara para começar campanha na Copa do Brasil contra o Cianorte Já o atacante Yuri Alberto teve a fratura na costela confirmada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Corinthians treina na manhã de hoje (20) para, na quinta-feira (22) começar a campanha na Copa do Brasil contra o Cianorte no Paraná. Depois de um empate heroico no clássico contra o Palmeiras, o atacante Yuri Alberto teve a fratura na costela confirmada.