Fala Esporte : Diretoria encontra aparelhos de escuta escondidos em sala presidencial do Corinthians

Diretoria encontra aparelhos de escuta escondidos em sala presidencial do Corinthians

O presidente do Corinthians Augusto Mello assumiu o cargo no começo do ano e, depois de uma varredura, a diretoria encontrou microfones, aparelhos de escutas e gravação de áudio que estavam atrás de um quadro e em um interruptor de tomada na sala presidencial e salas de reuniões. O ex-presidente já se manifestou sobre as polêmicas. Veja também: Copa São Paulo tem placar de 7 x 1, apagão em estádio e frango.