Fala Esporte: Endrick atrai patrocinadores e brilha dentro e fora dos campos

Destaque nos últimos jogos da seleção e autor do gol que colocou Palmeiras na final do Paulistão, Endrick, de apenas 17 anos, já tem a mesma quantidade de patrocínios que atletas que disputaram a copa do mundo de 2022, no catar. Uma carreira muito bem organizada, que está só começando. O craque será uma das atrações da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e santos. O primeiro jogo acontece no domingo (31), com transmissão da RECORD.