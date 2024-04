Fala Esporte: Equipes do Paulistão 2024 se preparam com jogos-treinos O Corinthians venceu com goleada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Paulistão 2024 está chegando e, além das contratações, as equipes estão se preparando com os jogos-treinos. Como a expressão indica, são treinos com jeito de jogos. O Corinthians venceu com goleada. Veja também: Palmeiras estreia no campeonato paulista contra o Novorizontino; o Verdão anunciou três reforços.