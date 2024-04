Fala Esporte: Felipão é demitido do Atlético-MG

Alto contraste

O técnico Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, foi demitido do Atlético Mineiro nesta quarta-feira (20). Ainda não há mais informações sobre a demissão. Veja também: A novela do gramado do Palmeiras acabou e o time vai jogar em casa a semifinal do Paulistão. O gramado foi aprovado e liberado pela Federação Paulista de Futebol e pelo clube. A outra boa notícia para os palmeirenses é que o técnico Abel Ferreira disse durante a participação de um fórum em Portugal que dificilmente vai deixar o Verdão nos próximos dois anos.