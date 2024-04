Fala Esporte: Fim de semana tem última rodada da fase de classificação do campeonato paulista E ainda: Domingo (10) tem Ituano x São Paulo na RECORD

Neste fim de semana acontece a última rodada da fase de classificação do campeonato paulista. Há definições importantes, times na luta por classificação e clubes tentando fugir do desespero do rebaixamento. Amanhã (9), dois jogos definem quem vai ter a melhor campanha. Palmeiras e Santos buscam a liderança geral, o que pode garantir uma final em casa. E ainda: Domingo (10) tem Ituano x São Paulo na RECORD.