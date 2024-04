Fala Esporte: Marcos Leonardo estreia com gol em Portugal E, na final da Supercopa da Espanha, Vinicius Júnior deu show contra o Barcelona

O atacante Marcos Leonardo, que estava no Santos, estreou com gol em Portugal. E, na final da Supercopa da Espanha, Vinicius Júnior deu show contra o Barcelona. Veja também: técnico do São Paulo é oficializado hoje (15).