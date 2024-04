Fala Esporte: Palmeiras deve voltar a usar seu estádio, interditado desde 2 de fevereiro O Verdão está testando o novo gramado com um treino com atletas sub-20

O Palmeiras pode ter um reforço para a semifinal do Paulistão contra o Novorizontino. O Verdão deve voltar para o seu estádio, interditado desde o dia 2 de fevereiro pela Federação Paulista de Futebol. O Palmeiras já está testando o novo gramado, com um treino no campo com atletas sub-20. Vale lembrar que o desgaste do gramado anterior estava prejudicando as partidas e gerou reclamações por conta da qualidade.