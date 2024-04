Fala Esporte: Palmeiras e Santos se enfrentam no primeiro clássico do Paulistão 2024 Já o São Paulo encara a Portuguesa no Morumbi neste sábado (27)

Amanhã (28), acontece o primeiro clássico do Paulistão: Palmeiras e Santos, direto do Allianz Parque, a partir das 18h na tela da RECORD. Neste sábado (27), o São Paulo enfrenta a Portuguesa no Morumbi. O técnico Thiago Carpini deve seguir sem o meia Lucas Moura, que se recupera de uma lesão muscular. Acompanhe as últimas notícias no quadro Fala Esporte!