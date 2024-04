Fala Esporte: Palmeiras enfrenta Inter de Limeira hoje (24) com transmissão da RECORD O Alviverde vai tentar a primeira vitória no campeonato paulista em seu estádio

O Palmeiras enfrentar a Inter de Limeira pelo Paulistão 2024, com transmissão da RECORD. O Alviverde vai tentar a primeira vitória no campeonato paulista em seu estádio. Veja também: São Paulo empata com o Mirassol fora de casa.