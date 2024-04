Fala Esporte: Palmeiras poupa sete titulares em jogo contra o San Lorenzo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Palmeiras está na Argentina, mas com a cabeça no Paulistão. Endrick e outros seis jogadores titulares nem viajaram com o time para jogar contra o San Lorenzo nesta quarta (3). Os outros poupados são o goleiro Weverton, os laterais Marcos Rocha e Mayke, o zagueiro Murilo, o volante Zé Rafael e o meia Raphael Veiga. Eles trabalham no CT do Verdão e aguardam o retorno da equipe para os trabalhos finais antes da final do campeonato paulista, que acontece no domingo (6), às 18h, na RECORD.