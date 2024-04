Fala Esporte: Palmeiras treina em seu estádio nesta quarta (27)

Alto contraste

As semifinais do Paulistão estão chegando. O Palmeiras vai ter casa cheia no retorno ao seu estádio, com mais de 26 mil ingressos vendidos. O time vai treinar amanhã (27), já no seu estádio. O atual bicampeão paulista busca o tri consecutivo. Se avançar, o time vai fazer a segunda partida da final como mandante, por ter a melhor campanha. No jogo de quinta-feira (28) contra o Novorizontino, Abel Ferreira deve contar com Endrick, Murilo e Richard Ríos, convocado pela Colômbia.