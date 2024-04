Fala Esporte: Palmeiras vai enfrentar o Novorizontino na quinta (28) Vai ser o retorno do Verdão ao estádio do clube

Palmeiras e Novorizontino vão se enfrentar na próxima quinta-feira (28), às 21h30, ao vivo na RECORD. Vai ser o retorno do Verdão ao estádio dele. Na outra semifinal, o Santos recebe o Red Bull Bragantino. A grande surpresa é que o jogo vai ser na casa do Corinthians. Veja também: Dorival Júnior comanda primeiro treino com todos os convocados.