Fala Esporte: Palmeiras vence o Ituano na Arena Barueri O gramado do estádio do Verdão não está em condições de uso

O Palmeiras teve vitória na nova casa. Enquanto o estádio do Verdão não tem um gramado com condições, o Palmeiras vai se mudar temporariamente para a Arena Barueri, na Grande São Paulo. Foi lá que o Verdão venceu o Ituano. Veja também: Mirassol e Inter de Limeira, que estão no grupo do Corinthians, vencem e deixam o Timão na última posição do grupo.