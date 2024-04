Alto contraste

O técnico Fábio Carille rodou o elenco e o Santos voltou a vencer no Paulistão 24. O Peixe ganhou do Água Santa por 1 a 0. O resultado fez o Santos aumentar a vantagem na liderança no grupo A do Paulistão, com nove pontos.