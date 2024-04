Alto contraste

No Paulistão teve clássico entre São Paulo e Palmeiras cheio de polemicas. O Corinthians venceu o Santo André, mas com a combinação e resultados nas outras partidas não tem mais chances de se classificar e está fora do campeonato. Já no clássico teve muita reclamação são paulina depois do empate com o Palmeiras.