Fala Esporte: São Paulo enfrenta dúvida sobre escalação de Calleri para partida contra o Novorizontino Lesão na perna direita do jogador gera incerteza sobre sua participação no jogo

O São Paulo está diante de uma grande dúvida em relação à escalação do atacante Calleri para a partida contra o Novorizontino, no próximo domingo (17). O jogador, que já marcou três gols no Paulistão 2024, sofreu um rompimento de um cisto na perna direita. Embora a lesão seja considerada simples, causa dor. O jogo acontece às 18h e será transmitido pela RECORD.