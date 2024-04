Fala Esporte: São Paulo enfrenta o Novorizontino no domingo (17) sem saber se vai poder contar com Calleri Diante disto, o Tricolor inscreveu o recém-contratado André Silva

No domingo (17), às 18h, o São Paulo enfrenta o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão. O Tricolor ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Jonathan Calleri. O argentino teve uma lesão posterior da perna direita constatada e faz tratamento. Diante disto, o São Paulo inscreveu o recém-contratado André Silva, que ficou com a vaga do Nestor, que se recupera de uma cirurgia no joelho. André vinha atuando em Portugal, e, por conta disso, não perdeu o ritmo de jogo.