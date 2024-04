Fala Esporte : São Paulo vence o Corinthians em Itaquera O Tricolor quebrou o tabu e venceu pela primeira vez no estádio do rival

O Tricolor Paulista conquistou a primeira vitória no estádio do rival. São Paulo venceu em Itaquera onde nunca havia vencido e aumentou a crise no Corinthians. O Timão perdeu pela terceira vez seguida na temporada.