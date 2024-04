Fala Esporte: Thiago Carpini é confirmado como novo treinador do São Paulo Ele ficou conhecido ao levar o Água Santa para a final do Paulistão e ficar com o vice-campeonato no ano passado

