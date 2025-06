Falsa viatura usada para transportar drogas colide no Paraná Traficante foge após acidente durante perseguição policial Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 14h50 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h50 ) twitter

Traficante usa falsa viatura para transportar drogas no PR

Um traficante usou um carro disfarçado como viatura da Polícia Científica do Paraná para transportar 760 quilos de maconha. Durante uma abordagem pela Polícia Rodoviária Federal em um pedágio, o motorista não obedeceu à ordem de parada, iniciando uma perseguição na BR-277, em Campos Gerais. Sob forte chuva, ele tentou ultrapassar um caminhão e colidiu com a proteção metálica da estrada. O suspeito conseguiu fugir a pé antes da chegada dos policiais. A droga foi apreendida no veículo, mas o indivíduo ainda não foi localizado.

Assista ao vídeo - Traficante usa falsa viatura para transportar drogas no PR

