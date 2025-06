Enfermeira morre após carro cair em córrego em Indaiatuba (SP)

A enfermeira Patricia Aparecida Aguiar, 45 anos, morreu após o carro que dirigia cair em um córrego em Indaiatuba (SP). A suspeita é que ela tenha perdido o controle ao derrapar em óleo na pista. O veículo caiu de uma pequena ponte e ficou submerso. Patricia foi resgatada com vida pelo corpo de bombeiros, mas morreu no hospital.



